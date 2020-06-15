Пермь, , 09:57 — REGNUM В Перми за пять месяцев 2020 года зафиксировано 364 случая нападения бродячих собак на горожан. За аналогичные период 2019 года безнадзорные животные покусали 550 человек. Снижение составило 33%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что спад числа нападений стал результатом усиленной работы по отлову бродячих собак. С начала года увеличено число ловцов, усилено патрулирование. На улицах Перми отловлено 807 собак.

Между тем ситуация с нападением собак, которые имеют хозяев, остаётся практически на прежнем уровне. В январе — мае 2019 года домашние собаки покусали 440 человек, в 2020 году — 444.