Челябинск, , 09:56 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус. Об этом сообщает областной минздрав.

Четыре человека умерли непосредственно от COVID-19. Среди них женщины 47 и 73 лет и мужчины 65 и 77 лет. А 65-летний мужчина скончался от обширного ишемического инфаркта мозга. У него ковид был сопутствующим заболеванием.

С начала пандемии на Южном Урале ушли из жизни 85 людей с коронавирусной инфекцией. А непосредственно от ковида скончались 56 граждан.

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