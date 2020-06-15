Темрюкский район, Краснодарский край, , 09:53 — REGNUM Председатель ассоциации крестьянских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев погиб при спасении из воды ребёнка, сообщили в пресс-службе администрации края.

Как уточняется, трагедия произошла в Темрюкском районе. 71-летний Сергеев, увидев, что в воде тонет маленький мальчик, бросился на помощь. Ребёнка он спас, однако сам выбраться из воды не смог — он скончался от сердечного приступа.

«С именем Виктора Васильевича связано становление и развитие фермерского движения в нашем регионе и стране. Он стоял у истоков создания ассоциации фермеров Кубани, одной из самых мощных и многочисленных в стране», — говорится в соболезновании главы региона Вениамина Кондратьева.