Москва, , 09:46 — REGNUM Сегодня, 15 июня, президент РФ Владимир Путин поздравил бывшего председателя Государственного Совета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил исключительно важный вклад Магомедова в укрепление мира и согласия на Северном Кавказе и в развитие экономики и социальной сферы Дагестана.

«Вы настоящий патриот. Ваша востребованная работа направлена на повышение качества жизни земляков», — подчеркнул Путин и пожелал Магомедову здоровья и бодрости духа.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2006 года председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов, возглавлявший республику в течение 15 лет заявил о своей досрочной отставке (срок его полномочий истекал в июне 2006 года.

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