Уфа, , 09:52 — REGNUM Сто медицинских работников пригласили представители футбольного клуба «Уфа» на первый домашний матч против команды «Тамбов». Об этом 15 июня сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По сообщению пресс-службы клуба, уфимский футбольных клуб присоединился к акции российской Премьер-лиги «Спасибо врачам». А чтобы поблагодарить медицинских работников, было решено пригласить их на первый домашний матч.

Отмечается, что для получения пригласительного билета медработникам нужно отправить заявку на почту ФК «Уфа», в которой указать ФИО, место работы и должность. Заявки принимают до 17 июня. Всего будет выдано 100 пригласительных билетов.

Кроме этого, при поддержке администрации Орджоникидзевского района города, фанаты клуба на фасаде ГКБ №18 создают огромное граффити в честь медработников. Отмечается, что работа будет готова в самое ближайшее время.

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