Воронеж, , 09:45 — REGNUM 220 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки в Воронежской области, сообщили 15 июня в региональном оперативном штабе.

«В понедельник, 15 июня, официально подтверждено заражение 220 человек в регионе», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в Воронежской области с 19 марта по 15 июня подтверждено 4 тыс. 660 случаев заражения коронавирусом. Скончались 22 пациента с положительными тестами на коронавирус — за последние сутки был подтверждён новый летальный исход. На 14 июня выздоровели 1 тыс. 986 человек.