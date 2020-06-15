Пермь, , 09:32 — REGNUM В Перми на два месяца закрыты две парикмахерские, которые нарушили правила безопасного режима в период распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, в салонах не выполнялись противоэпидемиологические мероприятия. В частности, не был организован осмотр работников на признаки респираторных заболеваний, в помещениях отсутствовали бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. В парикмахерских не велось обслуживание по записи, что могло создать очереди.

В отношении нарушителей возбудили административные производства. Суд вынес постановления о закрытии салонов на 60 суток.

Напомним, на 14 июня (с начала пандемии) в регионе зафиксировано 2687 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1520 пациентов, скончались 84 зараженных пациента.

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