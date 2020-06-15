Берлин, , 09:32 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 на территории Германии за истекшие сутки возросло на четыре и стало составлять 8 791 летальный случай. Об этом 15 июня сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Также, по данным ведомства, за прошедшие 24 часа в стране было отмечено 192 новых случая заражения SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество достигло 188 461.

Кроме этого, в стране около 172,6 тысячи пациентов с начала пандемии вылечились от COVID-19.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (47 642 зараженных), Северная Вестфалия (39 307) и Баден-Вюртемберг (35 090).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Германии с 15 июня могут беспрепятственно пересекать границы страны, ранее закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции.