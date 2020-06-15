Уфа, , 09:31 — REGNUM 4547 фактов заражения коронавирусом всего зафиксировано в Башкирии. Об этом 15 июня сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве республики.

По его словам, за минувшие сутки в регионе выявили 61 факт заражения этой инфекцией. При этом темп прироста случаев заражений составляет 2,3%, а коэффициент распространенности — 0,8.

Забелин отметил, что 82% инфицированных — это лица от 26 до 60 лет.

В настоящий момент 1030 пациентов лечатся в медучреждениях. У 782 человек зафиксировано удовлетворительное состояние. 207 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, а 41 — в тяжелом состоянии. При этом на дому проходят лечение 1625 человек. А 1874 гражданина справились с инфекцией.

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