Магадан, Магаданская область, , 09:31 — REGNUM Из Магадана в Северо-Эвенский округ 15 июня вылетел вертолёт с одноразовыми масками, перчатками, антисептическими жидкостями и бесконтактными термометрами для пунктов голосования по внесению поправок к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: Голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдёт 1 июля — все новости

Досрочное голосование на Колыме для населения в отдалённых районах началось с 15 июня.

Всё, что нужно для организации безопасного голосования, исключая любые возможные риски, сделано. Груз со средствами защиты получат в Верхнем Парене, Тополовке, в оленеводческих бригадах и крупных золотодобывающих предприятиях, это около 1500 человек.

В остальные городские округа и прииски средства защиты доставят автотранспортом.

Всего подготовят 92 тыс. одноразовых масок, 89 тыс. перчаток, более 3 тыс. защитных халатов, около 700 защитных экранов, 85 термометров и 3 тыс. литров антисептика.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале подведены итоги первых пяти дней досрочного голосования по поправкам к Конституции РФ на труднодоступных территориях. Своё решение приняли уже 2467 избирателей.