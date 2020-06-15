Москва, , 09:11 — REGNUM В 2020 году большинство жителей России (21%) в отпуск никуда не поедут и останутся дома. В основном граждане будут отдыхать (9%), приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Заниматься стройкой, ремонтом намерены 4%, домашними делами — 3%. Провести время с детьми, внуками или хотят 2%. Гулять, ходить в лес, на рыбалку будут 2% опрошенных.

Путешествовать, ездить на экскурсии, заниматься спортом, туризмом, учиться, заниматься саморазвитием планируют по 1%. Будут работать в отпуск 1% респондентов. Пока не знают своих планов 3%.

Телефонный опрос проведен 22−24 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство опрошенных мечтают отдохнуть летом 2020 года в пределах России.

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