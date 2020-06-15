Москва, , 09:05 — REGNUM Парки Москвы подготовили онлайн-программу развлекательных мероприятий. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

В информации отмечается, что, хотя парки и открыли доступ для посетителей, свои мероприятия они по-прежнему проводят в режиме онлайн, «чтобы не подвергать риску здоровье посетителей».

Так, сад «Эрмитаж» 15 и 18 июня организует мастер-классы по масляной живописи, вести которые будет художник Борис Клементьев. Темами станут классическая техника русского пейзажа 1870−1890 годов и «Маленький Париж», о котором у каждого участника мероприятия, как ожидается, получится своя картина.

Парк «Северное Тушино» подготовил программу для празднования Дня мотоциклиста. 15 июня в 18:00 на страницах парка в соцсетях опубликуют интервью с руководителем зеленоградского мотоклуба Z-Brothers Олегом Брейтером.

Парк «Сокольники» предлагает онлайн-экскурсию с гидом по зоне отдыха с рассказом о том, при каких обстоятельствах в парке появился коронационный павильон, а также о названии Фонтанной площади в XIX веке. Экскурсия парка «Царицыно» покажет лучшие виды, новые места для прогулок и локации для селфи. В Парке Горького вспомнят историю памятника писателю, именем которого названа территория отдыха.

Усадьба Воронцово подготовит лекции о цветах и сирени, а также о родоначальнике стиля модерн в Шотландии Чарльзе Ренни Макинтоше. Лектор Лианозовского парка расскажет об элементах исторических костюмов разных эпох в современной женской моде.

Детские программы подготовили Перовский и Измайловский парки.