Тбилиси, , 08:57 — REGNUM В Грузии выявили 15 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Информация была опубликована 15 июня на официальном сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 879 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. В течение последних суток один человек, болевший COVID-19, был выписан. Теперь их 704, что составляет 80% от всех выявленных зараженных.

В общей сложности от COVID-19 в Грузии умерли 14 пациентов. На карантине находятся 2795 человек, госпитализированы — 252.

Напомним, в Грузии с 12 июня наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом после недельного спада этого показателя. 15 случаев заражения коронавирусом в сутки — это самое большое значение с начала июня.

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