Москва, , 08:51 — REGNUM Почти половина жителей Москвы и Подмосковья (46%) после снятия карантина для поездок на работу стали пользоваться метро (до пандемии — 50%), приводит денные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Более четверти (26%) москвичей для передвижения по городу используют личный автомобиль. Наземный транспорт (автобус, маршрутку, троллейбус, трамвай) предпочитают 14%.

Добираются на работу на такси 5%, на велосипедах и самокатах — по 3%, электричках — 2%. Каршеринг выбирают 1% жителей столичного региона. Передвигаются пешком 3% опрошенных.

Опрос проведен в мае — июне 2020 года. Опрошены 620 работающих жителей Москвы и Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в июле планируют открыть театры и кинотеатры.

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