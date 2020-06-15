Бразилиа, , 08:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Бразилии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло более чем на 17 тысяч и превысило 867 тысяч. Об этом 15 июня сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, за сутки в стране было зафиксировано 17 110 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их суммарное количество достигло 867 624.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 612 пациентов и теперь общее число летальных исходов стало 43 332.

При этом уточняется, что суммарное число вылечившихся от COVID-19 на данный момент составляет 388 492.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 49 активных случаев заражения коронавирусом и ещё 18 его носителей без симптомов.