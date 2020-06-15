Петрозаводск, , 08:52 — REGNUM Посещение национального парка «Водлозерский» для жителей Республики Карелия и Архангельской области разрешила администрация парка. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Жители двух регионов могут посещать территорию национального парка с 10 июня. Для посещения необходимо получить специальное разрешение, которое выдается в административных центрах парка только гражданам, зарегистрированным на территории Карелии и Архангельской области.

Заявку на получение пропуска можно направить в электронной форме. Также для посещения «Водлозерского» парка необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и применять средства индивидуальной защиты.

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