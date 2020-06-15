Сухум, , 08:50 — REGNUM Часть карантинных ограничений в Абхазии сняли с 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Согласно тексту указа, в Абхазии разрешено возобновить работу спортивным залам, косметическим и другим салонам. Кроме того, сняты ограничения на оказание стоматологических услуг. Разрешено проводить массовые мероприятия.

Вместе с тем продлен до 1 июля запрет на работу детских садов. До этой даты оставлено ограничение на посещение Абхазии иностранцами. Работа санаториев, гостиниц и других мест размещения туристов тоже остается под запретом.

Напомним, чрезвычайное положение в Абхазии для защиты населения от коронавируса было введено в конце марта. С 8 апреля была закрыта граница с Россией.