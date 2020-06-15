Владивосток, , 08:55 — REGNUM В Приморье запустят на время общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ механизм «Мобильный избиратель», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Жители Приморья могут подать заявление о желании проголосовать по месту нахождения с 5 по 21 июня в любом МФЦ, ТИКе или через «Госуслуги».

"В заявлении нужно указать удобный участок для голосования. Выбрать его легко, воспользовавшись картой ТИК и УИК на сайте cikrf.ru. Также можно проконсультироваться с оператором Информационно-справочного центра ЦИК России, позвонив по многоканальному номеру: 8−800−200−00−20. В день голосования можно прийти на выбранный участок и проголосовать», — пояснили в правительстве региона.

Можно проголосовать на дому, заранее обратившись в участковую комиссию по месту нахождения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин уверен, что большинство граждан России разделяют его позицию о необходимости изменения Конституции.