Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Аким (глава) Джамбульской области Казахстана Бердибек Сапарбаев изолирован из-за подозрения на коронавирус, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Сапарбаев контактировал 12 июня с министром здравоохранения Казахстана Елжаном Биртановым, который заразился коронавирусом. Глава минздрава приезжал на запуск завода по выпуску вакцины.

В акимате отметили, что глава Джамбульской области Казахстана дважды сдавал тест на коронавирус — оба результата оказались отрицательными.

Напомним, 14 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов написал на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом и госпитализирован в стационар.

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