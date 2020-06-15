Анкара, , 08:13 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции осудили террористический акт в нигерийском штате Борно, жертвами которого стали по меньшей мере 30 человек. Об этом 14 июня сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

«Мы опечалены террористическими атаками, которые произошли в штате Борно, в Нигерии, жертвами которого стали многие военнослужащие», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, штат Борно регулярно подвергается нападению террористов. В частности здесь, во вторник, 9 июня, боевиками «Боко-Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты свыше 80 мирных жителей.

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