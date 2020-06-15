Кемерово, , 08:06 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 15 июня, за прошедшие сутки выявлено 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Кемерово — девять, Новокузнецк — четыре, Анжеро-Судженск — два, Белово — два, Междуреченск — два, Кемеровский МР — один», — уточняется в оперативной информации. Восемь пациентов выздоровели: Кемерово — два, Анжеро-Судженск — два, Гурьевск — два, Белово — один, Новокузнецк — один.

Всего в регионе зарегистрировано 1062 пациента с коронавирусом, 398 человек выписаны, медицинскую помощь получают 657 пациентов, семеро скончались.