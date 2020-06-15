Париж, , 08:03 — REGNUM Несколько сотен полицейских собрались в воскресенье вечером, 14 июня, в Париже на эспланаде Трокадеро, чтобы выразить протест против последних заявлений правительства через несколько часов после речи президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

«Сегодня вечером речь нас совсем не успокоила, а наоборот. Мы хотим конкретики, и, прежде всего, мы хотим, чтобы министр внутренних дел дал задний ход в понедельник», — заявил один из полицейских.

Манифестация в Париже состоялась, несмотря на заявление, сделанное несколькими часами ранее президентом, который заверил, что полиция и жандармы «заслуживают поддержки государственных властей и признания нации».

«Будучи приверженными делу сохранения республиканского порядка, полиция и жандармы также являются гарантами наших свобод и нашей безопасности», — написал в Twitter министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер после речи главы государства.

«Голосом Эммануэля Макрона вся нация воздает должное их преданности. Благодарность и доверие полиции», — добавил глава МВД страны.

Напомним, ранее четыре полицейских союза — Alliance, Synergie, SCIP и Unsa — вышли на Елисейские Поля. Профсоюзы просят встречи с президентом и ожидают «сильных действий».

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