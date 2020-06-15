Чита, , 08:00 — REGNUM Взрывной характер распространения коронавируса не позволяет Забайкальскому краю приступить к новому этапу снятия ограничений. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова специалистов регионального Роспотребнадзора.

«Учитывая нестабильное значение коэффициента распространения инфекции (на данный момент — 1,07), отсутствуют основания для перехода к новому этапу снятия ограничений», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 15 июня общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкальском крае составляет 2174 человека, зафиксировано 40 летальных исходов.