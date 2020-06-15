Казань, , 09:49 — REGNUM В минувшее воскресенье, 14 июня, в кассы казанского зоопарка «Река Замбези» выстроилась огромная очередь. По опубликованному в соцсетях видео очевидцев можно заметить, что столпотворение наблюдалось и за пределами парковки зоопарка. Кроме того, не все посетители соблюдали безопасную дистанцию, у многих отсутствовали маски и перчатки.

Напоминаем, что зоопарк открыли с 21 мая, и он работает в штатном режиме ежедневно с 8:00 до 17:00. Объект из-за угрозы распространения коронавируса был закрыт с 28 марта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Казани перед поликлиникой №8 образовалась очередь из пришедших заранее на прием людей. Пациенты жаловались на отсутствие дистанции перед входом в здание.

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