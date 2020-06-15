Магадан, Магаданская область, , 08:07 — REGNUM В Магадане 15 июня во всех школах выдают аттестаты выпускникам 9-х и 11-х классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Пандемия коронавируса внесла коррективы и изменила правила буквально во всех сферах жизни — итоговая аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок выпускников. Поэтому аттестаты выдают без экзаменов. Тот, кто захочет получить высшее образование, ЕГЭ будет сдавать.

Аттестат вручают ученику с интервалом в десять минут, соблюдая масочный режим и дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена.