Нью-Дели, , 07:50 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки скончались 325 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Всего с начала пандемии в Индии жертвами осложнений COVID-19 стали 9520 человек. Также за 14 июня в стране выявили 11 502 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Индии достигло 332 424.

«Число активных случаев в стране сейчас составляет 153 106», — отмечает минздрав Индии.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал на 16−17 июня ряд консультаций с главами регионов по плану выхода страны из режима общенационального карантина.

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