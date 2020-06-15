Кызыл, , 07:49 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за всё время с начала эпидемии подтверждено 2651 случаев.

Из них к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 1115 человек, в том числе за сутки — 70.

«За весь период выявлено 2651 случай инфицирования, в том числе среди мужчин — 1015 случаев, женщин — 1636. Среди детей до 17 лет — 408 случаев», — добавили в минздраве.

Добавим, что за всё время в республике умерло от COVID-19 2 человека. Скончались ещё 2 носителя с хроническими заболеваниями, у которых диагностирован COVID-19 как сопутствующее заболевание.

Между тем, общая смертность в Туве в условиях эпидемии снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2020 года показатель снизился на 12,2% по сравнению с прошлым годом. В мае этого года умерло 149 человек, тогда как в мае 2019 года — 224.

Читайте также: Смертность в Туве в период пандемии оказалась ниже, чем в 2019 году