Оренбург, , 07:48 — REGNUM В Оренбурге объявлен карантин по коронавирусу в доме № 241 на ул. Томилинской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Ограничительные меры введены на десять дней (с 14 июня) и продлятся по 24 июня. В здании проводят дезинфекцию. В горадминистрации заверили, что жильцам обеспечат доставку продовольствия, товаров первой необходимости и лекарств.

Напомним, на 14 июня в Оренбургской области лабораторно подтверждено 2768 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным карты распространения COVID-19, в Оренбурге выявлено 745 носителей SARS-CoV-2.

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