Благовещенск, , 07:47 — REGNUM В Приамурье оперативный штаб принял решение открыть библиотеки региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Открыть библиотеки для посетителей планируют с 17 июня. Читатели по абонементам смогут получать и сдавать книги. Читальные залы библиотечной системы области останутся закрытыми.

«Такое решение принято с учётом того, что школьникам и студентам необходимо за летний период прочитать заданный в рамках образовательной программы список литературы», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области принято решение освободить от обязательного двухнедельного режима самоизоляции людей, прибывающих из других регионов РФ. Однако это послабление не распространяется на вахтовых рабочих и граждан, прибывающих из-за рубежа.

На 14 июня в Амурской области выявили 1018 случаев заражения коронавирусом.