Москва, , 07:47 — REGNUM Акция «Спасибо врачам» стартовала в Москве, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Акция продлится неделю — с 15 по 21 июня. Отмечается, что с инициативой о её проведении выступили врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

15 июня в Москве разместят арт-объекты, где горожане смогут передать пожелания медицинским работникам и выразить им благодарность. Первый объект — большое сердце, второй — зеркало с фигурами врачей. Москвичи смогут положить там открытку, а также сделать фото на их фоне и выложить благодарность в соцсети. Благодарности врачам принимает чат-бот @doctor_cyberbot в Telegram.