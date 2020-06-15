Москва, , 07:43 — REGNUM Собравшихся «под широкой сенью коронавируса» продавцов амулетов, заговоров, отваров и настоев от COVID-19 необходимо приструнить, а деятельность всех знахарей и шаманов сертифицировать. Соответствующее предложение российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой направил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев, сообщают «Известия».

По имеющимся у депутата сведениям, в России сформировался широкий рынок парамедицинских товаров и услуг сомнительного качества. Однако их работа и предлагаемая продукция никак не сертифицированы. Госдуме необходимо усилить контроль за этой группой народных целителей, считает Зубарев.

Опасения законодателя подтверждает исследование международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права», выявившее существенный рост предложение от различных вещуний и ведунов за последний месяц.

«Под широкой сенью коронавируса собрались продавцы амулетов, снадобий, заговоров, спасающих от COVID-19», — отметил глава Центра Андрей Андреев.

В свою очередь экстрасенс Михаил Колесниченко отнесся к инициативе депутата скептически, поскольку у государства нет специалистов, способных дать профессиональную оценку целителям и отделить в этой сфере шарлатанов от действительно помогающих людям знахарей.

Несмотря на озвученные объективные трудности Зубарев призвал «ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга».