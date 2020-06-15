Абакан, , 07:31 — REGNUM В Хакасии детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп по 30 июня. Это следует из постановления правительства республики от 11 июня 2020 года.

«В детских дошкольных образовательных учреждениях на утро 15 июня — 864 ребёнка, 710 сотрудников, 116 групп в 45 муниципальных детских садах, в частных садах: 141 ребёнок, 61 сотрудник, 14 групп», — уточнили в региональной администрации.

Отметим, что сегодня, 15 июня, в Абакане выпускникам девятых и одиннадцатых классов вручат аттестаты и медали. Аттестаты получат 937 выпускников 11-х классов, из них 164 человек — аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении, 1933 выпускника 9-х классов, из них 136 получают аттестат с отличием.