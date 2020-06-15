Благовещенск, , 07:29 — REGNUM Власти Амурской области приняли решение освободить от обязательной 14-дневной самоизоляции людей, прибывающих из других регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идёт именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости», — уточнили в оперативном штабе.

Обязательным режим самоизоляции в течение двух недель сохраняется в регионе для прибывающих из-за границы, а также для вахтовых рабочих. На самоизоляции по-прежнему должны оставаться жители области старше 65 лет и из группы риска.

В Приамурье по состоянию на 14 июня всего выявили 1018 случаев заражения коронавирусом, зарегистрировано пять летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье выявили почти 3 тысячи носителей коронавируса. Глава региона Олег Кожемяко принял решение продлить ограничительные меры до 30 июня.