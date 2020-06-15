Омск, , 07:27 — REGNUM В Омской области ночью 15 и 16 июня возможны заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского гидрометцентра.

Так, местами в ночные часы температура на почве и в приземном слое опустится до — 5°. Как отмечается, это может представлять опасность для сельскохозяйственных растений.

«Для их защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой или нетканым материалом. Чем плотнее укрытие, тем лучше теплоизоляция. Материал должен обладать малой теплопроводностью», — отметили в управлении.

В качестве материала для укрытия можно использовать грубую гофрированную бумагу, пузырчатую плёнку, соломенные или тростниковые маты.

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