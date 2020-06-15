Шицзячжуан, Китай, , 07:20 — REGNUM В общей сложности 76 499 человек сдали анализы в Пекине на новый коронавирус, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

У 59 человек диагноз COVID-19 был подтвержден. Всего в Пекине выявлено 36 новых локальных случаев инфицирования и шесть новых бессимптомных случаев. Таким образом, общее число заболевших инфекцией в Пекине достигло 499 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с Пекином китайской провинцией Хэбэй было выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусом, из которых один оказался бессимптомным.