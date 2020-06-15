Токио, , 07:13 — REGNUM Власти Японии не исключают введения новых штрафов в отношении предприятий, не соблюдающих санитарные требования и ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил японский министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура в ходе выступления в парламенте.

«Мы будем вынуждены рассмотреть юридические меры по внедрению системы, которая обеспечит применение принудительных мер, включая прекращение деятельности в приказном порядке, а также штрафов», — заявил он.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил введения штрафов и для тех, кто выходит на улицу без особой на то необходимости. Такое наказание может быть введено в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японской префектуре Токио выявили 47 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. По словам губернатора региона, 18 человек заразились коронавирусом при посещении ночных заведений в японской столице.

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