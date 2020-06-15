Мехико, , 06:53 — REGNUM Бывший футболист мексиканской сборной по футболу Аарон Падилья умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в возрасте 77 лет, сообщил клуб «Пумас» на официальной странице в Twitter.

«Мы сожалеем о большой утрате звезды клуба и мексиканского футбола», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, причиной смерти спортсмена стали осложнения от коронавирусной инфекции. Отмечалось, что футболист также страдал от болезни Альцгеймера.

Аарон Падилья провел в составе сборной Мексики по футболу 55 матчей, в которых забил восемь мячей. В составе сборной принимал участие в двух чемпионатах мира в 1966 и 1970 году. Долго время выступал за мексиканский клуб «Пумас».