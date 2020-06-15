Пекин, , 06:52 — REGNUM Рынок мобильных игр значительно вырос в Китае за май, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Выручка с продаж онлайн-игр в Китае достигла 17,68 млрд юаней (около $2,49 млрд) за прошедший месяц, что на 11,9% больше, чем в апреле. Длинные майские праздники в этом году и все меньшее количество времени, которое люди проводят на улице, привело к тому, что люди стали больше играть.

Согласно статистическим данным, выручка рынка мобильных игр в Китае достигла 151,37 млрд юаней в 2019 год, что на 13% больше в годовом исчислении.