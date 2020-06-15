Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Екатеринбурге полиция пресекла вечеринку в парке Победы. Мероприятие прошло несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и действующий в Свердловской области режим безопасного поведения, пишут СМИ.

По данным Е1.ru, вечеринка open air с ди-джеями прошла 13 июня. Вход на неё был платным. Однако её проведению помешали полицейские. Наряд прибыл на место инцидента.

Организатор мероприятия был опрошен. После визита стражей порядка громкую музыку в парке выключили.