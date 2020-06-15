Москва, , 06:36 — REGNUM Комментируя смертельное ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, телеведущий Владимир Познер усомнился в намеренном раскручивании данной истории и выразил надежду, что актера будут судить так же, как и любого другого неизвестного человека в этой ситуации. Позицию Познера транслирует издание «Бизнес Online».

«Совершенно мне не кажется, что все раскручивают, — отверг телеведущий вероятность существования некого режиссера, раскручивающего истерию вокруг трагедии с целью отвлечения граждан от других важных проблем. — Данная история, конечно, привлекает внимание, потому что это известный человек». По убеждению Познера, обсуждать экономические проблемы людям не интересно, и поэтому им «дико интересно» развитие истории с Ефремовым.

Михаил Ефремов — блестящий актер, но суд не должен никак принимать этот факт при рассмотрении дела и должен вынести приговор так же, как и любому другому пьяному водителю в этой ситуации, считает Познер.

«Михаил Ефремов пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека», — заявил телеведущий, подчеркнув, что жалеть в этой ситуации нужно жену и детей погибшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, почему семья погибшего в ДТП Сергея Захарова отказалась принять деньги от виновного в аварии Ефремова.

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