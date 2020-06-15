Горно-Алтайск, , 06:29 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 279. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено четыре новых случая.

Диагноз подтвердился у трёх жителей Кош-Агачского района, контактировавших ранее с носителем. Также заражение выявили у 93-летнего жителя города Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 279 случаев заболевания, в том числе 108 — в Кош-Агачском районе, 73 — в Горно-Алтайске, 27 — в Турочакском районе, 21 — в Улаганском районе, 20 — в Майминском районе», — отметили в штабе.

К настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 134 человека. Остальные находятся под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кош-Агачском районе были введены дополнительные меры в связи с ростом числа выявленных случаев. С 10 июня были запрещены въезд и выезд с территории района.

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