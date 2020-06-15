Курган, , 06:25 — REGNUM На жительницу Тюмени, которая отправила в разгар пандемии двух своих сыновей трёх и 16-ти лет к бабушке в Курганскую область без сопровождения взрослых на такси «Бла-бла-кар», составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщает ИА «Курган.ру».

В социальных сетях 10 июня появилась возмущённая отповедь женщины, отправившей двух несовершеннолетних сыновей одних в другой регион на автомобиле, который полицейские «завернули» обратно. В Курганской области лишь с 15 июня снимаются ограничения для проезда жителей из других регионов, и то при условии наличия справки об отрицательном тесте на коронавирус.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области пояснили изданию, что, действительно, автомобиль из Тюмени не был пропущен в регион, детей водитель по договорённости с родителями высадил у придорожного кафе. А женщина, распекающая в социальных сетях полицию, как минимум безответственно отнеслась к собственным детям.

Отметим, что масса комментаторов под изложением случившегося не поддерживают родительницу, но и ограничения на въезд в Курганскую область, введённые из-за пандемии коронавируса, считают излишне суровыми.