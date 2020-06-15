Пекин, , 06:09 — REGNUM В пекинском районе Дасин проверили на коронавирус шесть рынков фермерской продукции, которые показали отрицательный результат, сообщает 14 июня агентство Синьхуа.

Всего было собрано 142 образца на пробу, в том числе, проверены были канализационные стоки и инструменты, также анализ был взят у 50 рыночных работников, сообщили в администрации рыночного регулирования Дасина.

Напомним, что за прошедшие сутки в Пекине было выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19. Очагом новой вспышки стал продуктовый рынок Пекина.