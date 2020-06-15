Соединённые Штаты Америки, , 06:07 — REGNUM Американская актриса и певица Барбара Стрейзанд подарила акции компании Disney дочери задушенного полицейским негра Джорджа Флойда. Об этом Джианна Флойд поведала подписчикам своей страницы в Instagram.

Собственную фотографию с сертификатом в руках девочка снабдила подписью: «Теперь, благодаря вам, я являюсь акционером Disney».

Первая публикация в аккаунте девочки размещена два дня назад. За это время подписаться на его обновления успели 41,5 тысяч подписчиков. Слоганом учетной записи маленькой девочки является фраза: «Мой папа изменил мир».