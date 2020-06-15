Якутск, , 06:07 — REGNUM В Якутии в этом году ЕГЭ будут сдавать 6082 выпускника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Для проведения экзаменов готовят 233 пункта, ведётся работа по обеспечению дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами, оборудованием для обеззараживания средств, средствами индивидуальной защиты, питьевой водой. Рассадка учеников в аудиториях будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров.

Итоговое сочинение запланировано на 17 июня.

ЕГЭ планируют провести 3 июля, 6−7 июля, 10 июля, 13 июля, 16 июля, 20 июля, 22−23 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получит каждый выпускник школ республики.