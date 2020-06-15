Токио, , 05:59 — REGNUM В японской префектуре Токио за прошедшие выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом, заявил губернатор региона Коике Юрико, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что такой крупный рост числа инфицированных зафиксирован в префектуре впервые с 5 мая. Из 47 новых пациентов 18 заразились при посещении ночных заведений в одном из районов японской столицы.

Губернатор добавил, что в регионе намерены увеличить количество проводимых ежедневно тестов на выявление коронавируса, чтобы отследить возможные пути распространения инфекции. На вопрос, будут ли закрыты ночные заведения из-за вспышки COVID-19, губернатор ответить отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Японии за 14 июня выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Основная масса заболевших пришлась на столичную префектуру Токио.

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