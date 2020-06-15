Томск, , 05:28 — REGNUM В Томске чиновники, волонтёры и полицейские проверили 20 торговых точек на исполнение рекомендаций Роспотребнадзора.

Проверяли как продовольственные, так и вещевые рынки во всех районах города, а также десять торговых объектов федеральных продуктовых сетей.

«В ходе проверок установлено, что все организации уведомили надзорные органы региона через сайт работа.томск.рф о возобновлении деятельности в период действующего режима «повышенная готовность», — отметили в департаменте по социально-экономическому развитию села Томской области. — Также все проверенные предприниматели организуют регулярные замеры температуры тела сотрудников, обеспечивают их средствами индивидуальной защиты и работают с клиентами исключительно с использованием одноразовых расходных материалов».

Уточняется, что нарушений, попадающих под административные санкции, не выявлено.