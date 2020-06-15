Сеул, , 05:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 37 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Из них 24 случая заражения связаны с передачей инфекцией внутри страны, остальные случаи — завозные. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 12 121. Отмечается, что местные случаи заражения связаны с уже известными очагами инфекции. Число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, осталось прежним — 277 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Южной Корее подтвердили 34 случая заражения новым коронавирусом.

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