Томск, , 05:10 — REGNUM В Томской области за период с 4 по 10 июня в больницы по поводу присасывания клещей обратились 2476 человек, из них 421 ребенок. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что больше всего обращений приходится на Томск — 1802, из них 312 — дети. Частые обращения отмечаются в Асиновском, Колпашевском, Чаинсоком и Шегарском районах.

Всего с начала эпидсезона к медикам уже обратилось 19 931 человек, пострадавших от клещей, из них 4439 — дети. Показатели 2020 года почти на 50% превышают показатели аналогичного периода 2019 года.

У девяти пострадавших от клещей диагностированы различные клещевые инфекции, у двоих подтверждён клещевой энцефалит, в том числе у одного ребенка, зарегистрировано семь случаев иксодового клещевого боррелиоза.