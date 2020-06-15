Ханты-Мансийск, , 04:56 — REGNUM В Югру поступили три аппарата роботизированной пробоподготовки. Это позволит в разы ускорить проведение лабораторных исследований на коронавирус и увеличить их число. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Два аппарата поступят в больницы Ханты-Мансийска и Сургута, один передан лаборатории Роспотребнадзора.

По данным департамента здравоохранения ХМАО, показатель охвата тестированием населения в Югре на сегодняшний день достиг 263 на 100 тысяч. Сейчас в сутки в регионе проводится до четырёх тысяч исследований на коронавирус. Новое оборудование позволит проводить не менее шести.